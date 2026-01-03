Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
На новокузнецком предприятии погиб работник

Прокуратура Кузбасса поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по факту происшествия на предприятии, повлекшего гибель человека.

Предварительно установлено, что 31 декабря 2025 года в одном из цехов предприятия в Новокузнецке в ходе нарушения технологического процесса был смертельно травмирован один из работников.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), результаты расследования которого прокуратура области поставила на контроль.

Кроме того, прокуратурой Заводского района Новокузнецка по факту несчастного случая проводится проверка исполнения требований законодательства об охране труда и промышленной безопасности, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: пресс-служба Прокуратуры области

03/01/2026
