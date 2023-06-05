В связи с высокой пожарной опасностью в Кузбассе на территории Шорского национального парка вводятся ограничения на некоторые виды отдыха.

Запрещено разведение костров на территории национального парка до снижения класса пожарной опасности, по погодным условиям, ниже четвёртого.

До снижения класса пожарной опасности ниже четвёртого запрещено сплавляться по р. Мрассу от пос. Мрассу до пос. Эльбеза, а также сплав по р. Пызас.

Запрещена заготовка древесины для собственных нужд.

Сотрудниками ФГБУ «Шорский национальный парк» приняты меры по предупреждению лесных пожаров. Организовано дежурство, усилена разъяснительная работа с населением.

Актуальную информацию о пожарной обстановке можно узнать на сайте Авиалесоохраны. Если требуется уточнить класс пожарной опасности на территории Шорского национального парка обращайтесь по телефону +7 (38473) 3-00-02 по будням с 8:00 до 17:00. В случае снижения класса пожарной опасности до приемлемого, об этом будет сообщено на официальных ресурсах Учреждения.

Фото: ФГБУ «Шорский национальный парк»