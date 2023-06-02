Неизвестный сообщил о минировании нескольких зданий судов в Кемерово

В Кемеровский районный суд Кемеровской области поступило несколько писем с одинаковым содержанием о минировании.

Неизвестный сообщил о минировании нескольких зданий судов в городе Кемерово, при этом потребовал перевести ему 1 миллион 300 тысяч рублей на указанный им номер телефона, также сообщил, что если его условия не будут выполнены, то он убьёт двух детей.

По факту получения указанных писем сделаны обращения в соответствующие органы, сообщает официальный представитель Кемеровского районного суда Дмитрий Бакальчук.

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