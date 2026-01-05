В дни новогодних праздников жители Кузбасса активно посещают выставки, спектакли, концертно-развлекательные и культурно-познавательные программы. По договоренности с руководством Русского музея продлена работа экспозиции подлинных полотен великого русского живописца Ивана Шишкина в Музее изобразительных искусств. Для посетителей проходят экскурсии о жизни и творчестве художника, организованы мастер-классы, арт-медиации и фотоконкурсы с работами Ивана Шишкина. Выставка работает в Музее изобразительных искусств Кузбасса до 18 января.

Кроме того, в визит-центрах, которые в эти дни работают во всех муниципалитетах Кузбасса, проходит межрегиональная акция «Кузбасс встречает Новый год». Уже более 600 человек записали видеопоздравления с теплыми пожеланиями родным и знакомым. Ролики опубликованы на сайте «НовогоднийКузбасс.рф», а также в группе ВКонтакте, которые может посмотреть любой житель России.



В Музее-заповеднике «Томская Писаница» ежедневно проходит семейный квест «Новогоднее путешествие для всей семьи». Это сказочный маршрут, который по «карте следопыта» нужно пройти в заснеженном лесу, выполняя различные задания. А 7 января здесь будут отмечать Рождество. Все начнется с молебна в часовне на берегу Томи, потом гостей приглашают на выступления фольклорных коллективов с колядками, интерактивные игры, конкурсы и викторины. Также будут организованы экскурсии по экспозиции «Сибирский острог». Гостей ждут мастер-классы в Центре ремесел, подвижные игры на свежем воздухе, игровая программа с призами и подарками, катание на собачьих упряжках и лошадях, поездка на печи и спуск с самой длинной горки в Кузбассе.



В течение новогодних праздников спектакли и представления проходят во всех театрально-зрелищных учреждениях культуры Кузбасса: в Прокопьевском драмтеатре — утренники «Белоснежка» и «Снежная королева», в Филармонии Кузбасса — программа «Тайна Мандариновой долины, в Театре кукол Кузбасса им. А. Гайдара — мюзикл «Колобок». Музыкальный театр Кузбасса радует зрителей уже полюбившимися спектаклями «Щелкунчик и мышиный король», «Микромир», «История Герды», «Летучий корабль», «Конек-горбунок». В Новокузнецком драмтеатре зрители могут посмотреть спектакль «Королевство кривых зеркал», в Театре кукол «Сказ» им. В. Машкова — «Зима в Простоквашино», в Театре для детей и молодежи г. Кемерово —«Сказка о рыцарях и драконах», в Театре драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского — спектакль «Аленький цветочек».



На базе домов культуры развернули работу мастерские Деда Мороза, где взрослые и дети своими руками создают уникальные новогодние сувениры. В первые дни января состоялось почти 1,5 тысячи мастер-классов, в которых приняли участие более 41 тысячи кузбассовцев.



В библиотеках кузбасские семьи активно посещают литературные гостиные в рамках культурно-просветительского проекта «Читаем вместе». На их площадках прошло 2 135 мероприятий, которые посетило 45 460 жителей Кузбасса. Это были семейные чтения, мастер классы по созданию праздничных украшений и подарков, тематические выставки и фотозоны.



В новокузнецком театре «Кукла лечит» состоялась новогодняя дискотека для ребят с особенностями здоровья. Организаторы подготовили праздник с музыкой, танцами, веселыми играми и конкурсами. Уже 15 лет проект «Кукла лечит» помогает особенным детям раскрывать творческие таланты, развивать навыки общения и чувствовать себя частью большого дружного сообщества.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса