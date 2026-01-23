Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Новокузнечанина будут судить за 20 эпизодов мошенничества

В Новокузнецке в суд направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении 19-ти преступлений – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину и 1-го преступления – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением крупного ущерба гражданину. 

Прокуратура Кузнецкого района г. Новокузнецка 29.12.2025 утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением крупного ущерба гражданину), девятнадцати преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, в период с марта 2023 по сентябрь 2024 обвиняемый используя офис расположенный на территории Кузнецкого района г. Новокузнецка принимал заказы от граждан на продажу пиломатериалов за что получал денежные средства. При этом, обвиняемый, создавая видимость исполнения договора и рабочей деятельности, демонстрировал потерпевшим наличие различных пиломатериалов на участке. Однако, в установленный договором срок потерпевшие пиломатериалы не получили, денежные средства полученные от потерпевших обвиняемый потратил на личные нужды. 

Вину в совершении преступлений обвиняемый не признал, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Кузнецкий районный суд г. Новокузнецка для рассмотрения по существу.

 

Фото: пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
23/01/2026
Происшествия
Топ
Новокузнецк

Популярное за месяц
В Кемерове местный житель по приговору суда отправился в исправительную колонию за кражу денег с банковской карты товарища
Места купания в Новокузнецком районе с 18 по 19 января 2026 года при праздновании Крещения Господня
15 нарушений правил перевозки детей пресекли сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка за первые два выходных дня
Первым правонарушителем 2026 года, наказанным районным судом Кузбасса, оказалась женщина
Более 600 спортивных мероприятий запланировано для кузбассовцев в новогодние каникулы
Поздравления с Новым годом в Кузбассе звучат на разных языках
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus