Новокузнечанина будут судить за 20 эпизодов мошенничества

В Новокузнецке в суд направлено уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении 19-ти преступлений – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину и 1-го преступления – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением крупного ущерба гражданину.

Прокуратура Кузнецкого района г. Новокузнецка 29.12.2025 утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного индивидуального предпринимателя. Он обвиняется в совершении одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением крупного ущерба гражданину), девятнадцати преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, в период с марта 2023 по сентябрь 2024 обвиняемый используя офис расположенный на территории Кузнецкого района г. Новокузнецка принимал заказы от граждан на продажу пиломатериалов за что получал денежные средства. При этом, обвиняемый, создавая видимость исполнения договора и рабочей деятельности, демонстрировал потерпевшим наличие различных пиломатериалов на участке. Однако, в установленный договором срок потерпевшие пиломатериалы не получили, денежные средства полученные от потерпевших обвиняемый потратил на личные нужды.

Вину в совершении преступлений обвиняемый не признал, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Уголовное дело направлено в Кузнецкий районный суд г. Новокузнецка для рассмотрения по существу.

Фото: пресс-служба прокуратуры области