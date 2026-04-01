О недопустимости выжигания стерни и послеуборочных остатков

Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора информирует землепользователей о недопустимости утилизации стерни, пожнивных остатков и сухой травянистой растительности путем сжигания, так как это наносит непоправимый вред здоровью людей и окружающей среде, а также может повлечь пожароопасную ситуацию.

Согласно требованиям земельного законодательства и Постановлению Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. От 21.05.2021) «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» в период пожароопасного сезона необходимо учесть следующее.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и /(или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности поживных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе 10 метров от леса либо отделяют противопожарной минерализованной полосой или иным противопожарным барьером.

Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах. Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, поживных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенного пункта.

Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенного пункта могут проводится при условии соблюдения требований пожарной безопасности.

В случае обнаружения заросших сорной растительностью, деревьями, кустарниками земельных участков сельскохозяйственного назначения просим обращаться в управление Россельхознадзора для принятия мер реагирования.

Административное наказание за данное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере от 20 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц – от 50 000 до 100 000 рублей; на юридических лиц – от 400 000 до 700 000 рублей.