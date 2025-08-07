Кузбасские врачи рассказали о пользе грудного вскармливания

Национальная программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в РФ рекомендует сохранять грудное вскармливание до 1,5 лет. Польза грудного вскармливания как для малыша, так и для мамы, доказана огромным количеством современных научных исследований. Об этом рассказала врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вера Евстафьева.

Для ребенка польза грудного вскармливания заключается в следующем:

Устанавливается прочная психоэмоциональная связь между матерью и ребенком Быстро развивается головной мозг и челюстно-лицевые мышцы Переносится нормальная микрофлора с тела матери к малышу, что защищает его от инфекций и аллергии Уникальность грудного молока по своему составу, который меняется в зависимости от потребностей малыша (влияет возраст, время суток и даже то, насколько зрелым или недоношенным родился ребенок) В течение первого года жизни на грудном вскармливании снижается вероятность развития сахарного диабета Жирность материнского молока увеличивается постепенно в процессе сосания, что способствует плавному насыщению ребенка, контролю аппетита и снижению риска развития ожирения Ребенок получает материнские антитела, что облегчает борьбу с микроорганизмами, ускоряет выздоровление, формируя стойкий иммунитет.

Современные врачи педиатры рекомендуют свободное вскармливание новорожденных, по первому требованию, в том числе и в ночное время (8 – 10 раз и более в течение суток).

Грудное вскармливание оказывает благоприятное влияние и на здоровье кормящей женщины:

Способствует выработке окситоцина, что помогает молодым матерям быстрее восстановиться после родов. Данный гормон влияет на сокращение матки и уменьшает кровопотерю, снижает боль после кесарева сечения Устанавливает тесную эмоциональную связь с ребенком Существенно снижает риск возникновения послеродовой депрессии Чем дольше женщина кормит грудью, тем меньше у нее вероятность развития рака груди, матки и яичников, а также сахарного диабета 2-го типа в будущем Снижает риск развития остеопороза Помогает быстрее избавиться от лишнего веса, набранного во время беременности Делает женщину более мобильной и упрощает ее жизнь, так как грудное молоко всегда свежее и нужной температуры.

