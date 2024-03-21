Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

«Об обязанности получения лицензии при осуществлении деятельности по содержанию и использованию животных в культурно зрелищных целях».

Согласно пункту 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1938 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах», органом, лицензирующим деятельность по содержанию и использованию животных, является  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях,  не должны игнорировать требования законодательства РФ и пройти лицензирование. Однако, не все хозяйствующие субъекты  направляют в службу заявления на получение лицензии, как этого требует законодательство РФ. Осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, без лицензии  влечет наложение административного штрафа.

Владельцы  вышеуказанных  объектов должны создать для животных условия содержания, которые соответствуют требованиям,  указанным  в Федеральном законе № 498-ФЗ от 27 декабря 2018 «Об ответственном обращении с животными» и в Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2019 г.  № 1937  «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию». Порядок получения такого вида лицензии определен Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2019 г. № 1938 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах».

Перечень требований и образцов документов расположен на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Регистрация и Лицензирование»  по ссылке: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regLicensing/zoo/license.html.

Общество
kuzbassnews.ru
21/03/2024
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus