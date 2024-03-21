Согласно пункту 3 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1938 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах», органом, лицензирующим деятельность по содержанию и использованию животных, является Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Все цирки, зоопарки, дельфинарии, океанариумы и другие организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях, не должны игнорировать требования законодательства РФ и пройти лицензирование. Однако, не все хозяйствующие субъекты направляют в службу заявления на получение лицензии, как этого требует законодательство РФ. Осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях, без лицензии влечет наложение административного штрафа.

Владельцы вышеуказанных объектов должны создать для животных условия содержания, которые соответствуют требованиям, указанным в Федеральном законе № 498-ФЗ от 27 декабря 2018 «Об ответственном обращении с животными» и в Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2019 г. № 1937 «Об утверждении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию». Порядок получения такого вида лицензии определен Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2019 г. № 1938 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах».

Перечень требований и образцов документов расположен на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Регистрация и Лицензирование» по ссылке: https://fsvps.gov.ru/fsvps/regLicensing/zoo/license.html.