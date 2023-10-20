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Обновленные фельдшерско-акушерские пункты открылись в Тяжинском округе

Современные ФАПы начали принимать жителей села Новопокровка и деревни Новомарьинка. Медпункты отремонтировали и оснастили по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».
В капитально отремонтированных ФАПАх медицинскую помощь в комфортных условиях будут получать около 400 человек. Теперь медпункты соответствуют современным стандартам, в том числе здесь созданы условия для людей с ограниченными физическими возможностями.
За пять лет в Тяжинском округе открыты 11 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, еще 4 были капитально отремонтированы.

Здоровье
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/10/2023
Здоровье
Тяжин
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