Обновленные фельдшерско-акушерские пункты открылись в Тяжинском округе

Современные ФАПы начали принимать жителей села Новопокровка и деревни Новомарьинка. Медпункты отремонтировали и оснастили по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение».

В капитально отремонтированных ФАПАх медицинскую помощь в комфортных условиях будут получать около 400 человек. Теперь медпункты соответствуют современным стандартам, в том числе здесь созданы условия для людей с ограниченными физическими возможностями.

За пять лет в Тяжинском округе открыты 11 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, еще 4 были капитально отремонтированы.