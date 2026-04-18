Обжалован приговор, постановленный за вымогательство денег посредством угрозы распространения интимных фотографий

Стороны обвинения и защиты не в полной мере согласились с приговором Мариинского городского суда Кемеровской области, вынесенным в отношении двух местных жительниц, которые вымогали у потерпевшей крупную сумму денег под угрозой распространения в сети Интернет фотографий и переписки интимного содержания.

Напомним, что ранее одной из подсудимых стало известно о существовании интимной переписки между её бывшим сожителем и незнакомой ей молодой женщиной. Эта женщина (потерпевшая по делу) через одну из социальных сетей сама вышла с подсудимой на связь, интересуясь судьбой бывшего сожителя подсудимой. Владея информацией об интимной переписке, которую видела ранее, подсудимая через угрозы распространения фотографий в сети Интернет стала требовать передачи денег. Потерпевшая, опасаясь последствий и переживая за свою репутацию, перевела подсудимой со своей кредитной карты в несколько этапов 163 тысячи рублей.

Через полмесяца после произошедшего подсудимая попросила свою знакомую найти в другой социальной сети аккаунт потерпевшей, после чего женщины уже совместно, оказывая давление на потерпевшую под угрозой распространения позорящих её сведений, стали требовать ещё 200 тысяч рублей. После этого потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.

До поступления уголовного дела в суд полученные 163 тысячи рублей одна из подсудимых вернула потерпевшей, возместив причинённый ущерб.

В результате суд признал 34-летнюю подсудимую виновной в совершении двух фактов вымогательства, одно из которых она совершила группой лиц по предварительному сговору, и назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с испытательным сроком 3 года.

33-летняя подсудимая признана виновной в совершении вымогательства группой лиц по предварительному сговору, и ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

До вступления приговора в законную силу от адвоката 34-летней подзащитной поступила апелляционная жалоба на постановленный судебный акт, в которой приводятся основания для переквалификации действий осуждённой на менее тяжкий состав преступления с обязательным снижением размера назначенного наказания.

Сторона обвинения также просит снизить назначенное наказание, но в отношении обеих осуждённых женщин. По мнению прокурора, суд необоснованно учёл при постановлении приговора некоторые квалифицирующие признаки, влияющие на размер назначенного наказания. При этом просит конфисковать в собственность государства мобильные телефоны осуждённых, с помощью которых женщины совершали преступления в отношении потерпевшей, и которые суд постановил возвратить осуждённым после вступления приговора в законную силу.

После выполнения правовых процедур, установленных уголовно-процессуальным законодательством, поступившие в суд жалобы вместе со всеми материалами будут направлены для рассмотрения в судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд