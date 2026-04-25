Офицер Росгвардии раскрыл кузбасским студентам возможности профессионального роста

В Кемерове представитель Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу подполковник Алексей Д. провел встречу со студентами Сибирского политехнического техникума, посвященную вопросам поступления на службу и получения образования в ведомственных учебных заведениях.

В формате круглого стола офицер подробно рассказал о направлениях подготовки в высших учебных заведениях Росгвардии, особенностях отбора кандидатов, а также условиях прохождения службы. Студентам представили информацию о возможностях получения военного образования и дальнейшего профессионального роста в подразделениях ведомства.

Отдельное внимание было уделено требованиям к кандидатам, порядку поступления и этапам отбора, включая физическую и психологическую подготовку. Участникам встречи также продемонстрированы материалы о повседневной деятельности курсантов и служебных задачах сотрудников Росгвардии.

«Сегодня Росгвардия активно развивается, сохраняя лучшие традиции. В год 10-летия со дня образования ведомства и 215-й годовщины войск правопорядка мы особенно заинтересованы в подготовке мотивированных и ответственных молодых специалистов. Тем, кто планирует связать свою жизнь со службой, будет оказана всесторонняя поддержка на всех этапах», - отметил подполковник Алексей Д.

В ходе общения студенты получили ответы на интересующие вопросы и информацию о возможностях дальнейшего взаимодействия с представителями Росгвардии при поступлении на службу.

Кроме этого, на базе Сибирского политехнического техникума проходит Всероссийский этап чемпионата профессионального мастерства по компетенции «Росгвардеец». В качестве экспертов и наставников в мероприятии принимают участие сотрудники ОМОН «Оберег», которые напрямую рассказывают ребятам о преимуществах службы в Росгвардии.

 

 

Фото: Росгвардия 

Образование
Кемерово
kuzbassnews.ru
25/04/2026
Образование
Кемерово

Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
