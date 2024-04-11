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Оформления эВСД с продлением сроков годности

В конце марта текущего года мониторинговой группой отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» на ООО "Балатон и К" установлено, что уполномоченным лицом предприятия осуществлялось продление сроков годности продукции через транзакцию с типом «переработка/производство».

Так, в марте 2024 предприятием выработана продукция «Тушка ЦБ замороженная»  со сроком годности до 13.09.2024, сырьем для которой являлся «Тушка ЦБ замороженная» со сроком годности до 08.09.2024.

 В результате действий уполномоченного лица  произошло необоснованное увеличение  сроков годности продукции на 5 дней.

Уполномоченного лицу направлено предупреждение в системе «Ветис. Паспорт».

Кроме того, за нарушение «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862, юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

  Предостережение находится на контроле у Управления.

Общество
kuzbassnews.ru
11/04/2024
Общество
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