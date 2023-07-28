Около 4,5 млрд рублей вложил РУСАЛ в природоохранную программу НкАЗа

На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ побывали помощник Президента РФ Максим Орешкин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Гости посетили корпуса электролизного производства, в которых сейчас идет глобальная перестройка, осмотрели новейшие газоочистные установки «сухого» типа, построенные РУСАЛом в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Напомним, что Природоохранная программа завода, в реализацию которой РУСАЛ уже вложил порядка 4,5 млрд рублей, в 2019 году была включена в федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экология». План природоохранных мероприятий НкАЗа, разработанный в свое время по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски, включен в комплексный план Новокузнецка по снижению выбросов в атмосферный воздух, утвержденный в Правительстве России. В настоящий момент на НкАЗе на новые технологии переведены 340 электролизёров из 531 и построены 3 сухие газоочистки собственной разработки Инженерно-технологического центра РУСАЛа.

В ближайшей перспективе на НкАЗе будут построены еще 3 «сухие» газоочистные установки. Под одну из них уже готовится фундамент. Таким образом, каждый корпус электролизного производства Содерберга будет оснащен многоступенчатой системой газоочистки, совмещающей уже действующий «мокрый» способ очистки промышленных газов с высокоэффективным «сухим».

Наряду с постоянным экологическим усовершенствованием алюминиевых заводов, компания РУСАЛ ведет подбор автоматических средств непрерывного контроля выбросов, для последующего тиражирования на все свои предприятия, в том числе в Новокузнецке.

- Самое главное - что с каждым годом объем выбросов уменьшается, идут инвестиции, это правильная тенденция. При этом программа экологической модернизации распланирована по 2026 год, соответственно, ситуация ежегодно будет улучшаться. Государство будет создавать условия, реализовывать программы, чтобы процесс модернизации шел максимально быстро и эффективно», - отметил помощник Президента России Максим Орешкин.

- Новокузнецк - промышленный центр Кузбасса, поэтому его включение в экологический нацпроект оказало значительное влияние на ситуацию в городе. Крупнейшие предприятия региона внедряют новые природоохранные технологии. Важно, что результатом станет улучшение экологии, а значит, более комфортная жизнь для кузбассовцев», - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев

- Общая стоимость природоохранной программы НкАЗа составляет порядка 6,5 млрд рублей. С 2018 года РУСАЛ уже инвестировал в обновление завода около 4,5 млрд, - подчеркнул управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Вячеслав Марков.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа