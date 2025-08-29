Оправданной в распространении «детской порнографии» жительнице Кузбасса государство компенсирует моральный вред

Более двух лет назад 18-летней девушке её знакомый прислал видеозаписи и фотографии порнографического содержания несовершеннолетних парня и девочки, состоящих в интимных отношениях. Эти материалы девушка с помощью сети «Интернет» переслала родственникам девочки, которая была изображена на этих материалах, в результате чего в отношении 18-летней местной жительницы правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело. Однако в итоге рассмотрения уголовного дела органы судебной власти не установили состав уголовного преступления в действиях обвиняемой, оправдав её…

События, послужившие поводом для длительных судебных разбирательств, произошли в кузбасском Мариинске более двух лет назад, когда 13-летний подросток с помощью мобильного телефона сделал несколько фотографий и видеозаписей интимных отношений своих знакомых девочки и парня, являющихся несовершеннолетними. Позже подросток сбросил со своего телефона эти изображения своему знакомому, который в дальнейшем переслал полученные материалы 18-летней девушке, близко знакомой с семьёй девочки, изображённой на фото и видео. И эта девушка, в свою очередь, перенаправила полученные мультимедийные файлы родственникам этой девочки. После того, как родные девочки обратились в связи с этим в подразделение по делам несовершеннолетних, об интимных фото- и видеоматериалах с участием подростков стало известно правоохранительным органам. Комплексная судебная экспертиза фотографий и видеофайлов подтвердила, что представленные экспертам материалы являются порнографическими.

Вскоре правоохранителями были установлены все события и участники изготовления этих материалов, а также их дальнейшего их распространения.

В отношении 13-летнего подростка, который сделал фотографии и видеозаписи на свой мобильный телефон, а позже переслал их 18-летнему знакомому, было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что он ещё не достиг возраста уголовной ответственности за совершение такого рода преступлений.

А в отношении 18-летних девушки и парня, которые далее пересылали по сети «Интернет» полученную «детскую порнографию», следственными органами были возбуждены уголовные дела.

В итоге молодой человек был признан виновным в распространении сведений о частной жизни и в распространении порнографических изображений несовершеннолетних. Ему было назначено наказание в виде 3 лет 1 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

Однако в отношении девушки, переславшей полученные ею материалы порнографического содержания родственникам изображённой на них девочки, органы судебной власти в результате рассмотрения уголовного дела не установили состав уголовного преступления. Было установлено, что направляя родственникам полученные ею файлы, девушка была уверена, что никому из посторонних лиц эти материалы переданы не будут. Пересылка через сеть «Интернет» полученных файлов осуществлялась не с умыслом распространения порнографических материалов, а с целью доведения до родственников девочки информации о неподобающем её поведении для принятия к ней мер воспитательного воздействия.

В результате приговором Мариинского городского суда Кемеровской области девушка была признана невиновной и оправдана. Суды апелляционной и кассационной инстанций подтвердили законность и обоснованность оправдательного приговора.

После этого оправданная девушка обратилась в суд с требованиями взыскания с Российской Федерации компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, оценив причинённые ей нравственные страдания суммой 2 миллиона 500 тысяч рублей.

Рассмотрев заявленные требования, органы судебной власти приняли во внимание объём и характер обвинения, продолжительность уголовного преследования, а также вид применённой меры процессуального принуждения, не ограничивающей реализацию гражданских прав и свободу передвижения, включая право на обучение. Учитывая в том числе и иные последствия незаконного уголовного преследования оправданной девушки, судом было принято решение о взыскании с Российской Федерации компенсации морального вреда в порядке реабилитации в размере 25 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд