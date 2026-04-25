Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу выплатит детские пособия за апрель досрочно в связи с майскими праздниками

В связи с праздничными днями в мае региональное Отделение СФР поменяло график доставки детских пособий для тех кузбассовцев, кто получает выплаты на банковские счета. Пособия, для которых единым днем выплаты установлено 3 число, будут выплачены досрочно, 29-30 апреля.

В эти дни кузбассовцы получат:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам,

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

По графику, то есть 5 мая, на банковские счета будет перечислена ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала.

Так же по графику, 8 мая, Отделение СФР по Кемеровской области перечислит работающим родителям ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Почтовые отделения доставят выплаты семьям по обычному графику. Если семья получает пособия через почту, выплата пройдет по графику работы отделений «Почты России» с 3 по 25 мая.

График выплат пенсий в мае у кузбасских получателей не изменится. На банковские счета пенсионеры получат выплаты по стандартному графику – 14, 15, 19, 20 и 25 мая, через «Почту России» выплаты за май так же придут в привычные даты, с 3 по 22 мая.

Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться за консультацией к специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР