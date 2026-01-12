Отделение СФР по Кузбассу проиндексировало на 7,6 % страховые пенсии 667 тысячам кузбасских пенсионеров

С 1 января 2026 года Отделение СФР по Кемеровской области повысило страховые пенсии 667,7 тысячи кузбасских пенсионеров (из них более 125 тысяч – работающие). С января 2025 года пенсии работающих, так же, как и неработающих пенсионеров, подлежат ежегодной индексации.

Вместе со страховой пенсией по старости повышены страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Пенсии индексируются беззаявительно, никуда для этого обращаться не нужно.

Отметим, что процент индексации для всех одинаков, но величина прибавки у каждого пенсионера своя и зависит от размера пенсии, которую он получал ранее.

Индексация происходит за счет увеличения на 7,6 % стоимости индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии. Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента повышается со 145,69 рубля до 156,76 рубля, размер фиксированной выплаты увеличивается с 8 907,70 рубля до 9 584,69 рубля.

Размер страховой пенсии по старости рассчитывается по формуле: количество ИПК х на стоимость 1 ИПК + размер фиксированной выплаты. По этой формуле можно рассчитать и размер предполагаемой будущей пенсии на текущую дату (для тех, кто еще трудится и не достиг пенсионного возраста), используя данные выписки из индивидуального лицевого счета, которую можно заказать на портале Госуслуг.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР