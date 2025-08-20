Отделение Социального фонда России по Кемеровской области открыло два Центра общения старшего поколения в Прокопьевске

В третьем по численности городе Кузбасса – Прокопьевске – проживают 42 тысячи пенсионеров. Центры общения старшего поколения СФР открылись здесь впервые.

В торжественном открытии приняли участие пенсионеры, управляющий Отделением Социального фонда России по Кемеровской области Людмила Бабичук, заместитель управляющего Тарас Башкиров, председатель городского Совета ветеранов Екатерина Белявская, председатель Совета ветеранов Рудничного района Прокопьевска Валентина Шишкина, представители общественных организаций.

«В Прокопьевске работают две клиентские службы, на базе которых мы открыли центры общения старшего поколения. У нас много активных людей старшего поколения, которые с удовольствием организуют мероприятия, экскурсии, занимаются творчеством и обучаются новому рукоделию, помогают участникам СВО и их близким. Здесь для них созданы все условия для приятного и полезного досуга», - отметила управляющий Отделением Соцфонда по Кемеровской области – Кузбассу Людмила Бабичук.

К работе центров общения подключаются местные учреждения культуры, здравоохранения, правоохранительные органы, банки, общественные объединения.

Для посетителей организуют вебинары, где специалисты рассказывают о здоровом образе жизни, как управлять финансами и пользоваться компьютером, как не стать жертвой кибермошенников, обсуждаются новые правила в пенсионном и социальном обеспечении и многое другое.

Первым мероприятием центров общения Прокопьевска станет празднование традиционного для Кузбасса Дня шахтера. В задумке организаторов – пригласить на встречу с активистами почетных ветеранов угольной отрасли города.

В территориях Кузбасса работают 36 клиентских служб регионального Отделения СФР, в 20 из них теперь есть центры общения старшего поколения. Они стали для людей «серебряного» возраста площадкой для творчества, интересных встреч и занятий.

За время существования центры общения показали свою востребованность в регионе: проведено более 1,3 тысячи мероприятий с участием более 19,7 тысячи человек.

«Центры общения для нас, старшего поколения, - это не просто социальный проект, а настоящие островки тепла и радости. Здесь мы сможем найти друзей и реализовать свой творческий потенциал, научиться новому и поделиться богатым опытом. Такие центры действительно меняют жизнь людей «серебряного» возраста к лучшему», - сказала активист Ирина Легостаева.

Фото: ОСФР