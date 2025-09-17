Пенсионер из Иркутской области на перроне станции Мариинск после скандала в поезде дважды ударил сотрудника полиции

За применение насилия в отношении сотрудника полиции, сопровождавшего пассажирский поезд сообщением «Улан-Удэ – Москва», 61-летнему жителю Иркутской области приговором Мариинского городского суда Кузбасса назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Преступление было совершено в июне, когда 61-летний пенсионер из Иркутской области ехал на поезде до Москвы. В пути следования он употреблял большое количество спиртного в вагоне-ресторане. Итогом алкогольного опьянения стало его неадекватное поведение: пенсионер громко и нецензурно выражался, чем мешал спокойствию пассажиров, не реагируя на замечания. По этой причине начальнику поезда пришлось обратиться к сопровождающим пассажирский состав сотрудникам полиции с целью снятия буйного пассажира с поезда.

После того, как правоохранители вывели «дебошира» на перрон, тот неожиданно ударил одного из сотрудников кулаком в лицо. Для пресечения дальнейших противоправных действий полицейские повалили иркутянина на перрон и надели на него наручники. Пока ждали отправления поезда, чтобы доставить правонарушителя в отдел полиции для составления протокола, пенсионер попросил снять наручники, пообещав, что будет вести себя спокойно. Но после выполнения просьбы «дебошира» тот вновь нанёс удар в лицо тому же сотруднику полиции. Снова надев наручники на буйного пенсионера, правоохранители в итоге доставили его в линейный отдел полиции для составления протокола и проверки по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Тем самым 61-летний иркутянин совершил преступление, предусмотренное частью первой статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальным наказанием за совершение которого (наряду с иными видами наказаний) предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

Позже обвиняемый пояснял, что после большого количества спиртного, выпитого в вагоне-ресторане, ничего не помнит. Очнулся лишь в дежурной части линейного отдела полиции. Восстановить картину произошедших событий ему помогли сотрудники полиции, которые также показали записи с камер видеонаблюдения, в которых обвиняемый узнал себя.

В суде подсудимый пояснял, что в содеянном искренне раскаивается. После совершения преступления, протрезвев, неоднократно извинялся перед сотрудником полиции, которого ударил.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого преступления, конкретные обстоятельства содеянного и данные о личности подсудимого. При этом в качестве отягчающего обстоятельства суд учёл совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения, а также ряд смягчающих наказание обстоятельств.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области назначил пенсионеру наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Приговор осуждённый обжаловать не стал, и на днях полностью оплатил назначенный судом штраф.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд