Первым правонарушителем 2026 года, наказанным районным судом Кузбасса, оказалась женщина

51-летняя безработная жительница Мариинского муниципального округа после конфликта со своим сожителем позвонила в полицию и сообщила, что совершила убийство.

2 января 2026 года в дежурную часть Отдела МВД России «Мариинский» поступил телефонный звонок от 51-летней жительницы одной из деревень Мариинского муниципального округа. Женщина сообщила, что отрубила голову своему сожителю. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно выехали на указанный адрес, где обнаружили «убитого» живым и здоровым.

Выяснилось, что в первой половине дня 2 января после совместного распития спиртного между сожителями произошёл словесный конфликт. В итоге женщина решила сообщить в полицию о том, что она убила своего сожителя, хотя никаких противоправных действий совершено не было. Пояснить причины своего поступка женщина не смогла.

В связи с заведомо ложным вызовом специализированных служб правонарушительнице было предложено проехать в отдел полиции для составления протокола. Однако женщина, находясь под влиянием алкоголя, наотрез отказалась покидать дом. При этом она выражалась грубой нецензурной бранью, демонстративно продолжая употреблять спиртное. Правоохранителям пришлось силой усаживать агрессивно настроенную женщину в служебный автомобиль. В автомобиле женщина продолжила сопротивляться доставлению в отдел полиции: пыталась на ходу выйти из автомобиля и хватала за руки водителя, мешая управлению транспортным средством. Даже после применения к нарушительнице спецсредств (наручников) она продолжала свои агрессивные действия, пиная двери автомобиля.

В результате в отношении женщины были составлены протоколы как за ложный вызов специализированных служб, так и за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции.

На следующий день задержанная была доставлена в Мариинский городской суд Кемеровской области по факту неповиновения законному распоряжению сотрудников полиции, где в ходе рассмотрения дела полностью признала свою вину. Пояснила, что была в неадекватном состоянии по причине употребления алкоголя.

Суд, принимая во внимание личность виновницы и обстоятельства правонарушения, назначил ей наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток.

По данным сайтов районных (городских) судов Кузбасса, эта женщина стала первым в 2026 году правонарушителем, привлечённым в Кемеровской области судом районного уровня к административной ответственности.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд