По факту пожара в торговом центре Кемерово возбуждено уголовное дело

20 августа 2025 года произошло возгорание внешнего фасада здания торгового центра «Лапландия» в городе Кемерово.

По данному факту на основании материалов прокурорской проверки, свидетельствующих о наличии признаков преступления, следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре Кемеровской области - Кузбасса.

Прокуратурой Центрального района города Кемерово продолжается проведение проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, организованной по факту возгорания.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области