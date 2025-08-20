Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
По факту пожара в торговом центре Кемерово возбуждено уголовное дело

20 августа 2025 года произошло возгорание внешнего фасада здания торгового центра «Лапландия» в городе Кемерово.

По данному факту на основании материалов прокурорской проверки, свидетельствующих о наличии признаков преступления, следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Расследование уголовного дела поставлено на контроль в прокуратуре Кемеровской области - Кузбасса.

Прокуратурой Центрального района города Кемерово продолжается проведение проверки исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, организованной по факту возгорания.

 

                                                                                

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

20/08/2025
