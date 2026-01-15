По поручению губернатора Ильи Середюка в Кузбассе проверяют работу роддомов

В состав региональной комиссии вошли сотрудники минздрава Кузбасса и специалисты родильных домов третьего (высшего) уровня.

«Проверяем учреждения на предмет соблюдения протоколов оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологических требований, наличия необходимого оборудования, организации работы медицинского персонала. Всего в Кузбассе 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Все проверим до 9 февраля», — подчеркнул Илья Середюк.

Первым региональная комиссия посетила родильный дом Прокопьевска. В нем функционируют два отделения: акушерское, новорожденных и недоношенных детей. Одновременно здесь могут находиться 26 пациенток.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса