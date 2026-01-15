Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

По поручению губернатора Ильи Середюка в Кузбассе проверяют работу роддомов

В состав региональной комиссии вошли сотрудники минздрава Кузбасса и специалисты родильных домов третьего (высшего) уровня.

«Проверяем учреждения на предмет соблюдения протоколов оказания медицинской помощи, санитарно-эпидемиологических требований, наличия необходимого оборудования, организации работы медицинского персонала. Всего в Кузбассе 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Все проверим до 9 февраля», — подчеркнул Илья Середюк.

Первым региональная комиссия посетила родильный дом Прокопьевска. В нем функционируют два отделения: акушерское, новорожденных и недоношенных детей. Одновременно здесь могут находиться 26 пациенток.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Здоровье
Топ
Прокопьевск
kuzbassnews.ru
15/01/2026
Здоровье
Топ
Прокопьевск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus