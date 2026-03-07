Почему важна прегравидарная подготовка?

О важности прегравидарной подготовки рассказывает заведующая женской консультацией N 1 Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 им. Г П. Курбатова Юлия Олеговна Игнатьева.

Прегравидарная подготовка - это комплекс мероприятий, направленных на подготовку к благополучной беременности, родам и рождению здорового ребенка. Подготовка к беременности, или прегравидарная подготовка, — важный и часто недооцениваемый этап, который многие пары пропускают при планировании ребёнка.

Готовиться к зачатию одинаково важно обоим будущим родителям.

Начинать подготовку к пополнению в семье стоит примерно за 3 месяца до планируемого зачатия.

Первый этап — посещение врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога и лабораторные исследования. Особенно важно провериться на опасные инфекции, которые могут стать причиной нарушений развития плода, привести к самопроизвольному прерыванию беременности или другим опасным осложнениям. Анализы сдают оба партнера: это связано с тем, что опасные вирусы и бактерии передаются и бытовым, и половым путём.

На этом же этапе врач назначит лечение острых и хронических заболеваний, которые могут помешать зачатию и повлиять на ребёнка. И для будущего отца, и для будущей матери очень важно контролировать своё здоровье на протяжении всего периода зачатия и беременности. Дополнительно врач может назначить прививки, если их не делали раньше или у будущих родителей нет антител к возбудителям отдельных заболеваний.

С 2024 года в диспансеризацию взрослого населения (мужчин и женщин с 18 до 49 лет) включена оценка репродуктивного здоровья. Диспансеризация женщин проводится в женских консультациях, мужчин – врачом-урологом. Диспансеризация направлена на оценку репродуктивного здоровья с целью выявления заболеваний и состояний, которые могут негативно повлиять на наступление и течение беременности, течение родов и послеродового периода, а также факторов риска их развития.

Второй этап — это непосредственно подготовка женщины к зачатию. По согласованию с врачом-акушером-гинекологом рекомендуется начать приём витаминов, а также отказаться от вредных привычек, ввести в распорядок дня умеренную физическую активность и придерживаться сбалансированного рациона. Всё это позволит увеличить шансы на успешное зачатие и снизить риск прерывания беременности в первом триместре.

Так что приглашаем всех на диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья.

