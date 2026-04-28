Почти 4 тысячи кубометров лесоматериалов из берёзы отгружено под контролем Россельхознадзора из Кузбасса во Вьетнам

23 апреля 2026 года в Кузбассе инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил разрешительные сопроводительные документы на отгрузку железнодорожным транспортом во Вьетнам новой партии объёмом 528 куб. м лесоматериалов из берёзы.

При досмотре подкарантинной продукции нарушений законодательства в области карантина растений не выявлено. Кузбасским предприятием соблюдены требования страны-импортёра. Фитосанитарная безопасность груза подтверждена заключениями Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Таким образом, с 1 января по 23 апреля 2026 года экспортный объём данной позиции из Кузбасса во Вьетнам под контролем Россельхознадзора достиг 3,9 тыс. куб. м, что в 3,8 раза превышает показатель за аналогичный период 2025 года (1 тыс. куб. м).