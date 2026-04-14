Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса в Китай отправлено более 200 тонн медицинских шпателей из берёзы

10 апреля 2026 года в Кузбассе инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил разрешительные сопроводительные документы на отгрузку автомобильным транспортом в Китайскую Народную Республику новой партии объёмом 46 т медицинских шпателей из берёзы. Экспортный объем данной позиции в текущем году вырос до 207 т.

При досмотре подкарантинной продукции инспектор ведомства не выявил нарушений законодательства в области карантина растений, подтвердив соблюдение кузбасским предприятием требований страны-импортера. Фитосанитарная безопасность груза подтверждена заключениями Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» — аккредитованного национального органа на право проведения лабораторных исследований в области карантина растений.

Стоит отметить, что производимые в регионе медицинские шпатели из берёзы пользуются в Поднебесной большим спросом. Для сравнения, в 2025 году объем экспорта составил 1 тыс. т.