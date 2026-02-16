Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Под контролем Россельхознадзора кемеровское предприятие подготовило к экспорту в Гонконг первую в 2026 году партию сухих хвостов марала

11 февраля первая в 2026 году партия сухих хвостов марала, предназначенная для авиаотгрузки из Кузбасса в Гонконг, была досмотрена специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и Гонконга.

Стоит отметить, что партия объемом 161 кг успешно прошла исследования на содержание радионуклидов в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» и была признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

На продукцию был оформлен экспортный ветеринарный сертификат формы 5f. Экспортная отгрузка в Гонконг запланирована предприятием Кемеровской области — Кузбасса по предварительно оформленной заявке в системе eCert.

16/02/2026
16/02/2026
