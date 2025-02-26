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Под контролем Россельхознадзора почти 40 тысяч тонн зерновой продукции отправлено из Кузбасса в другие российские регионы

С начала 2025 года специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора в Кузбассе было досмотрено 39 232 т зерновой продукции, предназначенной для дальнейшей отправки железнодорожным и автомобильным транспортом по территории Российской Федерации.

Основной объем – 29 369 т семян рапса — был отгружен в Калининград. Кроме того, контроль в Россельхознадзоре прошли 9 240 т зерна пшеницы мягкой продовольственной, 526 т семян рапса продовольственного и 97 т зерна овса продовольственного.

Специалисты ведомства подтвердили фитосанитарную безопасность грузов, перемещаемых из карантинных фитосанитарных зон региона. В результате на вышеуказанный объем продукции в системе «Аргус-Фито» выдано 162 карантинных сертификата и 436 фитосанитарных сертификатов.

Стоит отметить, что за аналогичный период 2024 года для внутрироссийских перевозок был проконтролирован объем зерновой продукции в 4 раза меньше — порядка 9,5 тыс. т.

Общество
kuzbassnews.ru
26/02/2025
Общество
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