Под контролем Россельхознадзора в Казахстан отгружено более 400 тонн кузбасской пшеницы

27 апреля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 6 фитосанитарных сертификатов на партии пшеницы, выращенной на территории Тисульского, Мариинского, Ижморского и Яйского муниципальных округов Кемеровской области — Кузбасса и подготовленной для экспорта в Республику Казахстан.

Под контролем ведомства погрузка 419 т пшеницы, предназначенной на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

kuzbassnews.ru
29/04/2026
