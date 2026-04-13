Под контролем Россельхознадзора в Кузбасс ввезены новые партии капусты белокочанной и огурцов из Казахстана
7 апреля 2026 года на территории Кемеровской области – Кузбасса инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировал ввоз из Казахстана 38,5 т свежей подкарантинной продукции.
Ассортимент составили капуста белокочанная (22 т) и огурцы (16,5 т).
Для подтверждения фитосанитарной безопасности овощи прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В результате наличие всех необходимых товаросопроводительных документов на партии и отсутствие в продукции карантинных вредных организмов стали основаниями для успешного оформления актов карантинного фитосанитарного контроля (надзора), дающих право на дальнейшую реализацию.
13/04/2026