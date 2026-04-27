Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Под контролем Россельхознадзора в Кыргызстан отгружены новые партии кузбасской пшеницы

22 апреля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 9 фитосанитарных сертификатов на партии пшеницы, выращенной на территории Гурьевского и Ленинск-Кузнецкого муниципальных округов Кемеровской области — Кузбасса и подготовленной для отправки в Республику Кыргызстан.

Под контролем ведомства погрузка экспортных партий пшеницы, предназначенной на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны. Общий вес партий составил 620 т.

Продукция подготовлена в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».

kuzbassnews.ru
27/04/2026
Популярное за месяц
В Кузбассе Россельхознадзор с помощью ФГИС «Зерно» выявил нарушения при оформлении сопроводительных документов на бобы соевые
В Кемерове суд вынес обвинительный приговор начальнице почтового отделения, признанной виновной в присвоении денежных средств
Росгвардейцы провели профориентационную встречу с кузбасскими школьниками в честь Дня Росгвардии
В мае стартует ремонт путепровода через железную дорогу на трассе Новокузнецк — Мыски — Междуреченск
Инфраструктурное и инвестиционное развитие курорта «Шерегеш» обсудили на совещании под председательством Анатолия Серышева
В Кузбассе завершена подготовка пунктов временного размещения жителей подтопляемых территорий
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus