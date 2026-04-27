«Помощь» приятельнице в виде ложных показаний в суде привела жительницу Кузбасса к уголовной ответственности

Пытаясь «спасти» ложными показаниями транспортное средство приятельницы от конфискации, 27-летняя жительница Мариинска сама приобрела статус обвиняемой по уголовному делу.

Из материалов дела следует, что ранее 33-летняя автолюбительница, уже лишённая водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь села за руль своего автомобиля «Chevrolet Aveo» в нетрезвом виде и без водительского удостоверения. Впоследствии за совершённое преступление приговором Мариинского городского суда Кемеровской области женщине было назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на полтора года.

Но для того, чтобы избежать конфискации автомобиля, обвиняемая ещё задолго до постановления приговора попросила свою 27-летнюю приятельницу заключить с ней «задним числом» фиктивный договор купли-продажи транспортного средства, убедив последнюю, что никаких негативных последствий этот обман не повлечёт. Та согласилась, и подписала договор о приобретении «Chevrolet Aveo» за 190 тысяч рублей. Позже «собственница» автомобиля, являясь свидетелем по уголовному делу, как в ходе дознания, так и в суде настаивала на том, что автомобиль принадлежит ей, а бывшая хозяйка автомобиля оказалась за рулём транспортного средства с её разрешения в связи с необходимостью куда-то съездить по семейным причинам.

Однако при тщательной проверке данного обстоятельства Мариинский городской суд Кемеровской области выявил фиктивность совершённой сделки. Так, «собственница» автомобиля в суде утверждала, что автомобиль приобрела у подсудимой за 190 тысяч рублей, которые ей дала в долг родная сестра. Но суд установил, что последние полгода семья «покупательницы» автомобиля проживала лишь на ежемесячные детские пособия в размере 15 тысяч рублей. Окончательно сомнения суда относительно легитимности сделки купли-продажи развеяла сестра свидетельницы по делу. Она подтвердила материальные трудности родственницы ввиду тяжёлого материального положения. Сестра иногда давала свидетельнице в долг деньги, но не более 200–300 рублей. К ней родственница никогда не обращалась с просьбой одолжить крупную сумму.

В итоге в отношении 27-летней женщины, изобличённой в даче заведомо ложных показаний, было возбуждено уголовное дело. «Лжесвидетельница» под тяжестью неопровержимых доказательств призналась в обмане, осознала свою вину и раскаялась в содеянном.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Следует отметить, что автомобиль, который приятельницы пытались «спасти» от изъятия, всё-таки был конфискован в собственность государства.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

