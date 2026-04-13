Представители Россельхознадзора приняли участие в агроконференции для аграриев Тисульского муниципального округа Кузбасса

10 апреля 2026 года в пгт. Тисуль состоялась агрономическая конференция для сельхозтоваропроизводителей Тисульского муниципального округа Кузбасса. В мероприятии приняли участие аграрии округа, представители отраслевого управления администрации муниципалитета, надзорных и контролирующих органов.

Ключевой темой встречи стала подготовка к весенним полевым работам.
Так, Наталья Маганова, представляя Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора, выступила с докладом о  требованиях к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки.

Спикер подробно разъяснила участникам отрасли, как правильно проходить процедуру декларирования соответствия зерна — по единым правилам технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011). Отдельное внимание было уделено  работе с партиями зерна на всех этапах: от производства и хранения до перевозки, реализации и утилизации. Специалист осветила  вопросы связанные с правилами ввоза и вывоза зерна на территорию России, особенно в контексте экспортных операций, а также дала практические рекомендации по работе во ФГИС «Зерно» — ключевой системе прослеживаемости зерновых партий.

Кроме того, Наталья Маганова довела до руководителей и сотрудников сельхозпредприятий информацию об обязательных требованиях в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, о рекомендуемых способах снижения категории риска, о сроках внесения сведений в систему прослеживаемости ФГИС «Сатурн», о важности предоставлении полных и достоверных сведений о применении пестицидов и агрохимикатов, включая сведений о способах и дозировках применения, запланированных датах проведения таких работ. Участникам данного отраслевого сегмента были озвучены основные нарушения требований Федерального закона № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», выявленные на территории Кузбасса в 2025 году. В числе самых распространенных оказались несоблюдение установленных регламентов и правил применения пестицидов.

Разъяснительная работа ведомства, столь необходимая и значимая для аграриев, будет продолжена в течение всего 2026 года посредством профилактических визитов, в том числе инициированных по ходатайству самих хозяйствующих субъектов, а также устных консультаций.

kuzbassnews.ru
13/04/2026
Новости Кузбасса © 2007-2026
