Представители Россельхознадзора приняли участие в обсуждении вопроса нераспространения инвазивных растений на территории Кемеровской области-Кузбасса

18 февраля 2026 года в Кемерово состоялось заседание комиссии по охране редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов по вопросу уточнения перечня видов инвазивных (чужеродных) растений, встречающихся на территории Кемеровской области-Кузбасса. На мероприятие, инициированное региональным министерством природных ресурсов и экологии были приглашены представители Россельхознадзора.

В ходе заседания обсудили внесение 12 видов инвазивных (чужеродных) растений, рекомендованных Россельхознадзором для включения в «Перечень видов инвазивных (чужеродных) растений, встречающихся на территории Кемеровской области - Кузбасса», половина из которых отсутствовала в Перечне, ранее подготовленном региональной комиссией.

Представляя интересы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, заместитель руководителя ведомства Марина Язькова по видеосвязи сообщила, что инвазивные растения обитают за пределами своего естественного ареала, их распространение и численность создают угрозу окружающей среде, сохранению естественных экологических систем, биологического разнообразия и причиняет вред отдельным отраслям экономики.

В завершение заседания было принято решение включить в перечень видов  инвазивных (чужеродных) растений 10 видов растений, предложенных ведомством. Еще по двум видам, не вошедшим в Перечень, будет продолжаться наблюдение за распространением в рамках контрольных (надзорных) мероприятий, так как Перечень может изменяться и дополняться, вследствие активного размножения, расселения и внедрения в природные растительные сообщества этих растений.

 

 

 

Справочно : С 1 марта 2026 года в России начнет действовать Федеральный закон №294-ФЗ, который обязывает правообладателей земельных участков уничтожать опасные виды инвазивных растений. Перечни опасных растений устанавливаются нормативными правовыми актами субъектов РФ, исключение — для лесов и особо охраняемых природных территорий федерального значения, где списки утверждают уполномоченные федеральные органы исполнительной власти.

20/02/2026
Общество
