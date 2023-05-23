Представители войск правопорядка поздравили с окончанием школы выпускников класса Росгвардии

В областном центре представители Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу стали почетными гостями на торжественной церемонии последнего звонка учеников 9-х росгвардейских классов школы №74. Сотрудники и военнослужащие войск правопорядка выразили искреннюю поддержку и поздравили выпускников со вступлением во взрослую жизнь.

Во время мероприятия представители Росгвардии отметили высокие достижения воспитанников в патриотическом воспитании. В знак признания их усилий и вклада в развитие патриотических ценностей росгвардейцы вручили выпускникам благодарственные письма от имени начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу.

«Мы гордимся тем, что наши воспитанники занимаются активной гражданской и патриотической деятельностью, проявляют уважение к нашей стране и ветеранам. Их успехи в области патриотического воспитания становятся важным фактором в формировании будущего России», - отметил старший офицер группы по военно-политической работе территориального управления Росгвардии майор Александр К.

Завершилась церемония памятной акцией высадки деревьев на территории учебного заведения. После этого юнгвардейцы и их наставники отправились на совместную прогулку по набережной, в ходе которой делились своими воспоминаниями, связанными с обучением и взрослением в классе Росгвардии.

Фото: Росгвардия