Прокуратура Кузбасса контролирует ход расследования уголовного дела по факту ДТП, в котором погибли 3 человека

Предварительно установлено, что вечером 4 декабря 52-летний водитель, двигаясь по автодороге Р-255 «Сибирь» на автомобиле «Лада Гранта», не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Ситрак». После столкновения легковой автомобиль отбросило на двигавшийся в попутном направлении грузовой автомобиль «ФАВ».

В результате аварии пассажиры  «Лады Гранты» в возрасте 46, 40 и 33 лет от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель легкового авто с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), результаты расследования которого находятся на контроле прокуратуры.

Кроме того, надзорным ведомством организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

 

Фото:Пресс-служба прокуратуры области

06/12/2025
