Прокуратура Новокузнецкого района направила в суд уголовное дело о мошенничестве с бюджетными денежными средствами

Прокуратура Новокузнецкого района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора и бывшего главного инженера строительной организации. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

По версии следствия, в июне 2023 года между администрацией Новокузнецкого муниципального округа и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт на строительство автомобильного моста через реку Ускат в районе села Анисимово стоимостью более 129 млн рублей.

С целью хищения бюджетных денежных средств обвиняемые в период с 2023 года по октябрь 2024 года вносили в акты о приемке выполненных работ и справки о их стоимости заведомо ложные сведения, существенно завышая реальные объемы строительства.

В свою очередь должностные лица муниципалитета подписали представленные документы без должной проверки.

В результате бюджету был причинен ущерб на сумму более 7,9 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Центральный районный суд г. Новокузнецка. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Расследование уголовного дела по факту халатности должностных лиц администрации продолжается и находится на контроле прокуратуры района.            

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
05/03/2026
