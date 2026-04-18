Прокуратурой Кемеровской области-Кузбасса организована проверка по факту инцидента на шахте «Алардинская»

Сегодня, 7 мая, на шахте «Алардинская» в Калтанском городском округе произошло возгорание кабельной продукции.

По данному факту прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса организована проверка исполнения требований законодательства о промышленной безопасности.

По ее результатам будет решен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.

