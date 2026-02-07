Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Прокуратурой Кировского района г. Кемерово организована проверка по факту повреждения крыши многоквартирного жилого дома

Сегодня, 7 февраля, из-за скопления снежных масс произошло частичное повреждение крыши 2-этажного  12-квартирного жилого дома, расположенного на ул. Спартака в г. Кемерово. Пострадавших нет.

Прокуратурой Кировского района г. Кемерово организована проверка обстоятельств произошедшего, исполнения требований жилищно-коммунального законодательства, по результатам которой выявлены факты ненадлежащего обслуживания управляющей компанией общедомового имущества собственников жилья многоквартирного жилого дома.

С целью устранения выявленных нарушений прокурором руководителю управляющей компании внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

 

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
07/02/2026
Происшествия
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus