Сегодня, 7 февраля, из-за скопления снежных масс произошло частичное повреждение крыши 2-этажного 12-квартирного жилого дома, расположенного на ул. Спартака в г. Кемерово. Пострадавших нет.

Прокуратурой Кировского района г. Кемерово организована проверка обстоятельств произошедшего, исполнения требований жилищно-коммунального законодательства, по результатам которой выявлены факты ненадлежащего обслуживания управляющей компанией общедомового имущества собственников жилья многоквартирного жилого дома.

С целью устранения выявленных нарушений прокурором руководителю управляющей компании внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Фото: Пресс-служба прокуратуры области