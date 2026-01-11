Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Прокуратурой Кузбасса организована проверка качества оказания услуг общественного питания в Шерегеше

В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей прокуратурой области выявлены публикации, из которых следует, что несколько человек после употребления пищи в одном из заведений в поселке Шерегеш обратились в медицинские учреждения с признаками ухудшения состояния здоровья.

По данному факту прокуратурой области с привлечением специалистов Роспотребнадзора организована проверка исполнения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура поставила на контроль результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту следственными органами.  Фото: пресс-служба Прокуратуры области

11/01/2026
