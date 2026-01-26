Прокуратурой Ленинска-Кузнецкого организована проверка по факту повреждения крыши многоквартирного жилого дома

23 января из-за скопления снежных масс произошла просадка кровли многоквартирного жилого дома, расположенного на пр. Ленина в Ленинске-Кузнецком. Пострадавших и повреждений в квартирах нет.

Прокуратурой города Ленинска-Кузнецкого организована проверка обстоятельств произошедшего, исполнения требований жилищно-коммунального законодательства, по результатам которой выявлены факты ненадлежащего обслуживания управляющей компанией общедомового имущества собственников жилья многоквартирного жилого дома.

С целью устранения выявленных нарушений прокурором руководителю управляющей компании внесено представление, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).

Кроме того, на основании материалов прокурорской проверки следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования, расследования уголовного дела и устранение последствий инцидента находятся на контроле прокуратуры города.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области