Прокуратурой Новокузнецкого района проведена проверка соблюдения требований режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий

В ходе проверки установлено, что руководителю крестьянского фермерского хозяйства в 2019 году предоставлен земельный участок для разведения крупного рогатого скота. Однако в ходе осуществления деятельности предприниматель самовольно занял смежный участок, расположенный на землях особо охраняемых природных территорий, и возвел на нем хозяйственные постройки.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что на самовольно занятой территории осуществлялся выпас крупного рогатого скота, в результате чего происходило постоянное загрязнение почвы. Также на площади более 450 кв. м выявлен отвал отходов животноводства с признаками гниения.

В результате допущенных предпринимателем нарушений создана опасная антисанитарная обстановка, наносящая вред уникальной экосистеме особо охраняемых природных территорий.

В этой связи прокурор Новокузнецкого района обратился в суд с иском об обязании руководителя крестьянского фермерского хозяйства устранить выявленные нарушения и провести рекультивацию нарушенных земель.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме

Его исполнение и фактическое устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры района.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области