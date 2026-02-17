Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Прокуратурой Новокузнецкого района проведена проверка соблюдения требований режима охраны и использования особо охраняемых природных территорий

В ходе проверки установлено, что руководителю крестьянского фермерского хозяйства в 2019 году предоставлен земельный участок для разведения крупного рогатого скота. Однако в ходе осуществления деятельности предприниматель самовольно занял смежный участок, расположенный на землях особо охраняемых природных территорий, и возвел на нем хозяйственные постройки.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что на самовольно занятой территории осуществлялся выпас крупного рогатого скота, в результате чего происходило постоянное загрязнение почвы. Также на площади более 450 кв. м выявлен отвал отходов животноводства с признаками гниения.

В результате допущенных предпринимателем нарушений создана опасная антисанитарная обстановка, наносящая вред уникальной экосистеме особо охраняемых природных территорий.

В этой связи прокурор Новокузнецкого района обратился в суд с иском об обязании руководителя крестьянского фермерского хозяйства устранить выявленные нарушения и провести рекультивацию нарушенных земель.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме

Его исполнение и фактическое устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры района.

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Экология
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
17/02/2026
Происшествия
Экология
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Регистрационный номер СМИ: Серия ЭЛ № ФС 77 - 44486 от 08.04.2011 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus