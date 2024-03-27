Проведен профилактический визит ООО «ЛесЭкспорт»

22 марта 2024 года по поступившей в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу заявке от ООО «ЛесЭкспорт» осуществляющего свою деятельность по карантинному фитосанитарному обеззараживанию древесины термическим методом расположенному на территории г. Кемерово, ул. Западный проезд, д. 9 проведен профилактический визит в форме профилактической беседы.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности по карантинному фитосанитарному обеззараживанию.

Госинспектором Управления Россельхознадзора дополнительно проведено консультирование ООО «ЛесЭкспорт» по вопросу: порядка гашения карантинных сертификатов при ввозе подкарантинной продукции из карантинных фитосанитарных зон.

Профилактические визиты направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.