Работник «Южного Кузбасса» награжден почётным знаком города Междуреченска «Служение»

Машинист экскаватора угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в Группу «Мечел») Сергей Рудаков удостоен значимой городской награды – Почётного знака Междуреченского муниципального округа «Служение».

Торжественное вручение награды состоялось в городском Дворце Культуры. Сергей Рудаков получил заслуженный Почетный знак из рук главы междуреченского муниципального округа Павла Камбалина.

Почетный знак «Служение» – новая форма общественного признания горожан, которые внесли значимый вклад в развитие Междуреченска. Знак символизирует важность честного труда и преданность интересам родного края.

Вся трудовая деятельность Сергея Рудакова связана с угольной отраслью. Сергей Михайлович трудится на разрезе «Красногорский» 47 лет. За годы работы на предприятии он зарекомендовал себя в качестве высококвалифицированного специалиста, способного решать сложные задачи. Сегодня Сергей Михайлович – бригадир экипажа мощного шагающего экскаватора-драглайна. У коллектива хорошие производственные показатели. Сергей Рудаков не только отлично владеет техникой, но и постоянно совершенствует свои знания и навыки. Кроме того, Сергей Михайлович – сильный наставник, передающий ценные знания и опыт молодому поколению.

«Сергей Рудаков – настоящий «золотой фонд» «Южного Кузбасса». Опытный и четко знающий свое дело специалист, ответственный и принципиальный. Победитель и призер корпоративных конкурсов профессионального мастерства. Почётный знак Междуреченского муниципального округа «Служение» – заслуженная награда для человека, который посвятил свою жизнь развитию угольной промышленности и прославлению родного края. Почетный знак займет достойное место среди других высоких наград Сергея Михайловича», — сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

Фото Администрации Междуреченского муниципального округа