Работники «Южного Кузбасса» приняли участие в гонке «Лыжня России – 2026» и фестивале «Блистающий Югус»

Сотрудники угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») приняли участие во Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России – 2026» и городском фестивале зимнего отдыха «Блистающий Югус».

44-я открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» прошла на городском стадионе «Томусинец». В мероприятии приняли участие более пятисот человек. По окончании массового забега для всех желающих начались соревнования на результат. Лыжники проходили трассу длиной 1 400 метров свободным стилем.

Сразу двое действующих сотрудников и один ветеран «Южного Кузбасса» поднялись на пьедестал почета по итогам соревнований. Ведущий специалист производственно-технического отдела автотранспортной службы Ирина Есина завоевала золото среди женщин 1974 года рождения и старше. Горномонтажник подземный службы по монтажу горно-шахтного оборудования Илья Зеленин стал третьим в своей возрастной категории. Также третью ступень пьедестала занял ветеран шахты имени В.И. Ленина Николай Обухов (1973 год рождения и старше).

«Наши сотрудники активно поддерживают спортивное движение и демонстрируют отличную физическую подготовку. Участие угольщиков в таких массовых мероприятиях, как «Лыжня России» – хорошая возможность с пользой провести время и внести свой вклад в популяризацию здорового образа жизни», – сказал генеральный директор ПАО «Южный Кузбасс» Алексей Тихонский.

В этом году участники яркого горнолыжного спуска в рамках фестиваля «Блистающий Югус» должны были не только по традиции облачиться в сверкающий наряд, но и отразить тематику Года единства народов России. Спортивная и креативная команда угольщиков продумала наряд в национальном русском стиле и воплотила идею в жизнь.

Команду угольщиков поддерживал талисман «Мечела» – Мечелёнок. Он щедро делился позитивной энергией и много фотографировался с гостями фестиваля. Перед кульминационным моментом праздника – спуском с горы – представители Совета молодежи «Южного Кузбасса» вместе Мечелёнком организовали веселые подвижные игры для самых юных гостей праздника и вручили им вкусные призы.

«Команда «Южного Кузбасса» уже второй год участвует в этом ярком мероприятии. В компании трудится много любителей горнолыжного спорта, коллег часто можно встретить на склонах Югуса в Междуреченске. Собрать команду было несложно. Совместное участие в мероприятиях за пределами рабочих будней сплачивает коллектив и положительно влияет на атмосферу в команде», – сказала специалист по развитию и обучению персонала, председатель совета молодёжи ПАО «Южный Кузбасс» Алёна Гурьева.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»