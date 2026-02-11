Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Развлекательная программа "Великий и могучий" к Международному дню грамотности

Международный день родного языка отмечается в разных странах ежегодно 21 февраля. Праздник был провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года и отмечается с 2000 года. По данным ООН треть от существующих в мире 7 тысяч языков находится под угрозой исчезновения в связи с потерей последних носителей. В рамках празднования проходят мероприятия с целью сохранения лингвистических культур.

Познавательно-развлекательная программа «Великий и могучий» предлагает школьникам и студентам изучить незаурядные возможности русского языка в игровой форме. Детей ждут конкурсы, расширяющие словарный запас, сбор слов из больших букв с завязанными глазами. Также учащимся предстоит отличить песню от стихотворения, ответить на вопросы по каламбурам, пословицам и словам, придуманным классиками отечественной литературы. Отдельного внимания заслуживает игра про происхождение слов: например, ведущий расскажет о связи слов «Работа» и «Робот».

Программа адаптирована под разные возрастные группы. Младшие вспомнят больше любимых строчек, старшие заменят англицизмы русскими аналогами. Материалом послужат фрагменты произведений русских писателей, позиции из толковых словарей и реплики из классических мультфильмов.

Мероприятие направлено на повышение уровня использования культурного наследия, созданного на русском языке. 

Подробности по номеру в Кемерово 36-43-69.

 

Фото: Кузбасскино

11/02/2026
