Региональное Отделение СФР выплачивает надбавку на уход 68,3 тысячи кузбасских пенсионеров

Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу выплачивает надбавку на уход к пенсии более 68 тысячам жителей региона, достигшим 80-летнего возраста или имеющим инвалидность I группы. С начала 2026 года эта надбавка проактивно была назначена 861 кузбассовцу.

С января прошлого года эта надбавка автоматически назначается гражданам, которым исполнилось 80 лет или которые получили I группу инвалидности. Теперь для получения надбавки наличие ухаживающего лица не требуется. Сумма ее ежегодно индексируется вместе с пенсией. С 1 января 2026 года размер надбавки для получателей страховой пенсии составляет 1413,86 рубля. Надбавка также выплачивается и к социальной пенсии, для ее получателей выплата будет проиндексирована в апреле.

Периоды ухода за пожилыми или людьми с инвалидностью учитываются в страховой стаж при назначении пенсии. Если неработающий трудоспособный гражданин осуществляет уход за лицом старше 80 лет или за инвалидом I группы, то этот период учитывается в его стаж, а также даёт 1,8 индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) за полный год. Для подтверждения факта и периода такого ухода нужно подавать заявление в Социальный фонд. Если ухаживающий и гражданин, за которым осуществляется уход, живут вместе по одному адресу, будет достаточно заявления только от ухаживающего. При проживании раздельно в Соцфонд дополнительно подается письменное подтверждение получателя ухода или его законного представителя, членов семьи о том, что уход действительно осуществлялся.

Отметим, что заявление необходимо подавать, если уход производился с 2025 года. Его можно подать через Госуслуги, а также лично в клиентской службе Социального фонда по месту жительства получателя ухода или в МФЦ. В заявлении можно учесть весь период ухода по его окончании, например, после того, как ухаживающий устроился на работу или сам стал пенсионером. Можно подавать заявление и по окончании каждого года ухода: к примеру, в 2026 году учесть уход за 2025 год, а в 2027-м – за 2026-й.

Если у вас есть вопросы, вы можете задать их специалистам единого контакт-центра по телефону 8-800-100-00-01.

Фото: ОСФР