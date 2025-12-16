Росгвардеец из Кузбасса передал школьному музею найденную фронтовую реликвию времён Великой Отечественной войны

В посёлке Осиновый Плёс Кемеровской области состоялась торжественная передача подлинной боевой награды времён Великой Отечественной войны. Начальник осинниковского филиала вневедомственной охраны Росгвардии подполковник Юрий Потапов передал школьному музею медаль «За боевые заслуги», принадлежавшую уроженцу этих мест - гвардии ефрейтору Демьяну Евстратьевичу Чудинову.

Росгвардеец лично доставил фронтовую реликвию. Для Юрия Валерьевич эта поездка имела особое значение. Он вырос в этих краях и счёл своим долгом довести до конца историю, начавшуюся почти двадцать лет назад. Находку, таинственным образом оказавшуюся на огороде, сделал его дядя, житель соседнего поселка. Его последней просьбой к племяннику было найти владельца медали и обеспечить награде достойную судьбу.

Благодаря настойчивости офицера Росгвардии, через архивы и военный комиссариат удалось установить владельца медали. Награда была вручена Демьяну Чудинову за мужество и профессионализм, проявленные в 1944 году при ведении артиллерийского огня по позициям противника. Позднее фронтовик был также награждён медалью «За отвагу».

Торжественная церемония прошла в школе посёлка Осиновый Плёс при участии учащихся и педагогов. Подполковник Юрий Потапов передал восстановленную медаль в бархатном футляре в экспозицию школьного музея «Юный краевед», подчеркнув, что считает это исполнением личного и нравственного долга:

«Если у боевой награды не осталось семьи, она должна служить памяти и воспитанию подрастающего поколения. Школьный музей - самое правильное место».

Руководство школы подчеркнуло значимость события. Переданная медаль стала первой подлинной боевой наградой в музейной коллекции. Педагоги и учащиеся выразили благодарность росгвардейцу за вклад в сохранение исторической памяти и живую связь поколений.

После церемонии Юрий Потапов пообщался со школьниками, ответил на вопросы о службе в Росгвардии, воинском долге и важности сохранения правды о войне.

Передача награды стала не только важным культурно-историческим событием для небольшого посёлка, но и наглядным примером того, как сотрудники Росгвардии вносят вклад в патриотическое воспитание молодёжи и сохранение памяти о защитниках Отечества.

Фото: Росгвардия