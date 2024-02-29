Росгвардейцы нашли пропавшего мужчину в Кемеровской области

В городе Топки экипаж вневедомственной охраны Росгвардии разыскал местного жителя, который уехал к знакомым в другой город и пропал.

В вечернее время росгвардейцы заметили на городском автовокзале мужчину, подходящего под описание из ориентировки на пропавшего без вести. Стражи правопорядка выяснили, что гражданином является 41-летний горожанин, который не знал, что его разыскивает сожительница.

По предварительной информации, мужчина уехал в Кемерово в гости к друзьям. Спустя время возлюбленная пропавшего обратилась к правоохранителям, так как не могла связаться с сожителем.

Стражи правопорядка взяли горожанина на борт и доставили к обеспокоенной женщине.

Фото: Росгвардия