Росгвардейцы обеспечили безопасность проведения Кубка лиги по футзалу в Кузбассе

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии в полном объёме обеспечили общественную безопасность и правопорядок во время проведения всероссийского турнира Кубка лиги по футзалу, который прошёл на территории спортивного комплекса «Кузбасс Арена».

На протяжении всей игровой недели росгвардейцы несли службу, обеспечивая безопасность спортсменов, официальных лиц и болельщиков, а также контролируя общественный порядок как внутри спортивного объекта, так и на прилегающей территории. Особое внимание уделялось пропускному режиму, зонам массового пребывания граждан и оперативному реагированию на возможные нештатные ситуации.

Финальные матчи соревнований также прошли при обеспечении безопасности сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Всего за время проведения Кубка лиги по футзалу спортивные встречи посетили более 6 000 зрителей.

По итогам турнира нарушений общественного порядка допущено не было. Все поставленные задачи по обеспечению безопасности были выполнены в полном объёме.

Фото: Росгвардия