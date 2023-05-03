Росгвардейцы обеспечили безопасность участников на открытии первенства России 2023 по кикбоксингу

В Кемерове в ледовом дворце «Кузбасс» при участии Росгвардии в охранных мероприятиях прошло открытие первенства России по кикбоксингу. В них принимают участие около 1 000 спортсменов от 7 до 18 лет из 40 субъектов страны.

Во время матча росгвардейцы во взаимодействии с органами внутренних дел обеспечили правопорядок на трибунах и обеспечили сохранность имущества гостей спортивного состязания. Кроме этого, росгвардейцы осуществляли пропускной режим и проследили за безопасностью спортсменов. Нарушений и происшествий не допущено.

Соревнования продлятся в течение нескольких дней. Бойцы выступят с сольными программами, а также продемонстрируют свои боевые навыки в спаррингах.

Фото: Росгвардия