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Росгвардейцы обеспечили безопасность участников на открытии первенства России 2023 по кикбоксингу

 В Кемерове в ледовом дворце «Кузбасс» при участии Росгвардии в охранных мероприятиях прошло открытие первенства России по кикбоксингу. В них принимают участие около 1 000 спортсменов от 7 до 18 лет из 40 субъектов страны.

Во время матча росгвардейцы во взаимодействии с органами внутренних дел обеспечили правопорядок на трибунах и обеспечили сохранность имущества гостей спортивного состязания. Кроме этого, росгвардейцы осуществляли пропускной режим и проследили за безопасностью спортсменов. Нарушений и происшествий не допущено.

 Соревнования продлятся в течение нескольких дней. Бойцы выступят с сольными программами, а также продемонстрируют свои боевые навыки в спаррингах.

 

Фото: Росгвардия

 

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
03/05/2023
Спорт
Кемерово
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