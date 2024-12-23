Росгвардейцы остановили автомобиль под управлением нетрезвого водителя

В Белове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали содействие в задержании водителя с признаками алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в ночное время в 3-м микрорайоне города. На маршруте патрулирования росгвардейцы заметили автомобиль «Шевроле Ланос» с опасной манерой вождения, который мог создать угрозу для других участников дорожного движения.

Сотрудники Росгвардии потребовали от водителя остановить транспортное средство, но он продолжил движение. После непродолжительного преследования автомобиль остановился во дворе жилого комплекса, где водитель был задержан. Им оказался 21-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, у которого отсутствовало водительское удостоверение.

Для дальнейшего разбирательства и принятия решения в соответствии с законодательством сотрудники Росгвардии передали нарушителя прибывшим на место сотрудникам Госавтоинспекции.

Росгвардия постоянно улучшает свою систему патрулирования и сотрудничества с органами внутренних дел, чтобы обеспечить оперативное реагирование на противоправные действия. Важным элементом в предотвращении преступлений является насыщение маршрутов патрулирования силами правопорядка.

Фото: Росгвардия